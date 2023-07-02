Евгений Бушманов возглавил «Велес»

Российский специалист Евгений Бушманов стал главным тренером московского «Велеса». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее 51-летний тренер работал в «Спартаке-2», под руководством Бушманова вторая команда красно-белых провела 172 матча. Также он занимал должность старшего тренера молодёжной сборной России в 2017 году.

«Вернёмся в ЛЛМ вместе!» — написано в заявлении «Велеса».

«Велес» завершил сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Таким образом, команда отправилась во Вторую лигу. В сезоне-2023/2024 москвичи будут выступать в «Золотой группе» дивизиона А Второй лиги. Соперниками «Велеса» будут «Уфа», «Волга» (Ульяновск), «Краснодар-2», «Иртыш» (Омск), «Динамо-Брянск», «Муром», «Чайка» (Песчанокопское), «Ротор» (Волгоград) и «Спартак» (Кострома).