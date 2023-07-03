Определились полуфинальные пары молодёжного чемпионата Европы

Завершились четвертьфинальные матчи молодёжного Евро — 2023. Представляем вам результаты данной стадии:

1 июля

Грузия 0-0 Израиль* (3:4 по пенальти);

*Испания 2-1 Швейцария (после дополнительного времени).

2 июля

*Англия 1-0 Португалия;

Франция 1-3 Украина*.

Таким образом, в полуфинал турнира пробились сборные Англии, Испании, Израиля и Украины. Расписание игр 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы — 2023 выглядит следующим образом:

5 июля

Израиль — Англия (начало — в 19:00 мск).

Испания — Украина (22:00 мск).

На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Немцы не смогли защитить титул, заняв последнее место в своей группе.

Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Напомним, три лучшие команды по итогам турнира получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Решающая игра молодёжного Евро пройдёт в субботу, 8 июля в Батуми (Грузия).