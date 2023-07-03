Барбоза, которым интересуется клуб РПЛ, поссорился с главным тренером «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза поскандалил с главным тренером команды Маркосом Бразом. Об этом сообщает Globo.
По сведениям источника, нападающий был возмущён тем, что получил вторую травму из-за плохого состояния газона стадиона «Маракана», и пришёл в раздевалку, жалуясь на эту ситуацию. Как только Маркос Браз прибыл в раздевалку, Габигол направил критику на тренера, который не стал молчать.
Отношения между ними испортились и не восстановились даже после того, как матч чемпионата Бразилии продолжился. После игры Барбоза был вынужден пройти антидопинговый тест, но вновь остался недоволен. Браз вновь вмешался в происходящее, дело дошло до взаимных оскорблений. В скандал пришлось вмешаться одному из футболистов «Фламенго».
Ранее сообщалось, что Барбоза может продолжить карьеру в России.
- 3 июля 2023
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