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Агент: интерес к Барбозе от российского клуба действительно есть

Агент: интерес к Барбозе от российского клуба действительно есть
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Футбольный агент Габриэля Барбозы Жуниор Педросо подтвердил недавние слухи об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны нескольких российских клубов. Один из них — «Спартак» — отказался от идеи подписать футболиста, узнав о его зарплатных ожиданиях. Посредники обозначили уровень желаемой зарплаты футболиста в € 5,5 млн за сезон без учета бонусов.

«Да, подтверждаю, что российский клуб заинтересован в моём клиенте Габриэле. Мы обсудим это в ближайшие несколько дней. «Спартак»? Мне бы не хотелось оглашать больше деталей», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл в составе «Фламенго» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с командой рассчитан до конца декабря 2024 года.

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Источник: «Спартак» отказался от идеи подписать Барбозу из-за требований по зарплате
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