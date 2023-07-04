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Вице‑президент «Фламенго» подтвердил информацию о переговорах по переходу Клаудиньо

Вице‑президент «Фламенго» Маркос Браз высказался об информации, что бразильский клуб заинтересован в услугах полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Мы провели некоторые процедуры, связанные с переговорами с его представителем, реально оценили его запросы, усилия, которые игрок может приложить для сотрудничества», — приводит слова Браза Globo Esporte.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» набрал 70 очков и выиграл золотые медали турнира. Петербуржцы завоевали звание чемпионов России в пятый раз подряд.