Клаудиньо уходит или нет? «Зенит» неожиданно отреагировал на предложение о трансфере

В каждое трансферное окно вокруг бразильцев «Зенита» столько слухов, что кружится голова. Казалось, Малком уже собирает чемоданы в Париж для перехода в «ПСЖ», а Вендел – в Рио-де-Жанейро, где его ждут боссы «Фламенго». Но первый так и не уехал из Санкт-Петербурга зимой 2023-го, а второй, судя по инсайдам, оказался слишком дорогим для достаточно богатого по меркам Бразилии «Фла». Клуб из Рио переключился на другую звезду сине-бело-голубых и РПЛ – Клаудиньо. Похоже, с игроком быстро договорились, но не всё так просто.

О значении Клаудиньо для «Зенита» долго рассуждать не нужно. В свой первый сезон в России победитель Олимпиады-2020 был признан лучшим футболистом РПЛ по разным версиям. Второй сезон получился чуть менее ярким, хотя начал его полузащитник очень солидно. Но потом случилась травма бедра, из-за которой плеймейкер пропустил почти месяц и ещё какое-то время искал себя. Тем не менее в 30 матчах РПЛ, Кубка страны и Суперкубка Клаудиньо набрал 17 баллов за результативность: забил пять мячей и сделал 12 голевых передач. Статистика, в любом случае заслуживающая уважения. Тем более бразилец зачастую выходил на позиции «восьмёрки» в 4-3-3, а значит, располагался дальше от чужих ворот, чем если бы играл вингера.

Клаудиньо стал лучшим в «Зените» по передачам под удар (2,62 в среднем за 90 минут игры, по данным Sofascore) и точным пасам на чужой трети поля (25/90), поделил первое место с Малкомом по успешным обводкам (1,6/90), стал вторым по общему количеству ударов за сезон в РПЛ (55). В общем, то, что для Клаудиньо «чуть хуже», для большинства других футболистов нашего чемпионата означало бы «идеальный сезон».

Естественно, в «Зените» не планировали продавать Клаудиньо, с которым год назад продлили контракт до лета 2027-го. Но новости о возможном уходе полузащитника в летнее окно начали появляться ещё с мая. Сперва бразильца хотел забрать «Палмейрас», а потом интерес к 26-летнему игроку стали приписывать «Марселю». Однако спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта, работавший ранее на аналогичной должности в «Зените», опроверг эту информацию.

О переговорах «Фламенго» по Клаудиньо стали писать чуть ли не каждый день с конца июня. Журналист Мауро Сезар первым поделился в «Твиттере» инсайдом, что клуб из Рио-де-Жанейро переключился на полузащитника «Зенита» после неудачной попытки подписать уругвайца Николаса де ла Круса из «Ривер Плейт».

Боссы «Фла» сделали Клаудиньо главной трансферной целью и готовы были заплатить за него € 12 млн. Это та же сумма, которую чемпионы России отдали за бразильца «РБ Брагантино» летом 2021-го. Прямо скажем, не самые большие деньги. Вот только рыночная стоимость Клаудиньо выросла за два года в «Зените» до € 20 млн (так оценивает игрока Transfermarkt), поэтому предложение «Фламенго» имело мало шансов на успех.

После этого авторитетное издание Globo поделилось собственной информацией о переговорах: боссы клуба из Рио-де-Жанейро убедили Клаудиньо и его агента, выложив на стол мощный козырь – попадание игрока в сборную. Видимо, в Бразилии уверены, что путь из их команд в национальную короче, чем из «Зенита». Пока полузащитник не выступал за первую сборную, хотя был основным в «золотой» олимпийской. Сайт Coluna do Fla подтвердил:

«Фламенго» договорился с Клаудиньо о контракте на три года. Согласно инсайду от Globo, руководство чемпионов России хочет получить за свою звезду € 17-18 млн, тогда как боссы клуба из Рио-де-Жанейро пытаются сбить цену.

В «Зените» уже дали понять: в «золотую клетку» никого сажать не будут. Если по любому игроку команды придёт предложение, которое устроит клуб и самого футболиста, то трансфер возможен. Главный тренер Сергей Семак объяснял это на примере Вендела.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «По Венделу – он на связи с руководством. У него было желание сменить клуб. Для нас это качественный игрок. Никого насильно держать не будем. Все могут уйти, но с соблюдением интересов клуба. Если это совпадает, то почему нет».

Тем удивительнее последняя информация по поводу Клаудиньо из Бразилии. Как утверждает журналист Жулио Мигель Нето, «Зенит» в ответ на предложение «Фламенго» просто отказался вести переговоры. Может, во «Фла» лишь создают видимость активной работы на трансферном рынке, чтобы новый аргентинский тренер команды Хорхе Сампаоли поверил обещаниям усилить состав?