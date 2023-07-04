Нагучев рассказал, что Вендел заявил «Зениту» о нежелании продолжать карьеру в России

Российский комментатор Роман Нагучев рассказал, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в конце сезона заявил о нежелании продолжать карьеру в России.
«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после одного из матчей зашёл в раздевалку и сказал: «Я всё, я больше не хочу играть в России».
Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернётся Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдём, тогда он возвращается обратно», – сказал Нагучев в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».
Отметим, что Вендел продолжает находиться в Бразилии, где отдыхает и готовится к сезону. «Зенит» уже начал подготовку к новому сезону, успев провести один товарищеский матч с «Нефтчи» (3:1) на турнире. Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новый клуб и он может уйти из «Зенита», если команду из Санкт-Петербурга устроит предложение. Однако Вендел в любом случае вернётся в расположение российского клуба.
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