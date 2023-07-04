Рики Пуч высказался о переходе Месси и Бускетса в «Интер Майами»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч высказался о переходе Лионеля Месси и Серхио Бускетса в MLS.
«Я думаю, что у этой лиги большое будущее. Теперь, когда прибыли Месси и Бускетс… я думаю, что они могут многое дать этой лиге, а лига может многое дать им. Я думаю, что это захватывающее место, чтобы учиться или завершить великую карьеру, которую они сделали. Я очень рад за них. Больше всего мне понравилось то, что в этой лиге высокий уровень, потому что все команды могут обыграть кого угодно, и это лига, в которой много конкуренции», — приводит слова Пуча AS.
Напомним, Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами». На данный момент «Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS, записав в свой актив 16 очков после 19 игр.
Лионель Месси снялся в сериале
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