Месси продолжает ставить рекорды. Он забил самый быстрый гол в карьере!

Лео забивает в седьмой игре за сборную подряд. А Аргентина в ранге чемпионов мира даже не пропускает.

Аргентина сыграла выставочный матч в Китае. Уже удивлены? Вряд ли многие поняли, зачем выбирать такую далёкую локацию. Тем более – игра с Австралией. Но ответ на поверхности: игру организовывала крупная китайская инвестиционная компания. Повод – открытие 70-тысячного стадиона после реконструкции. В медиа не появлялись цифры, которые получила сборная Аргентины, но речь наверняка идёт о приличной сумме. Участие Месси – одно из условий приезда чемпионов мира. Но главный тренер Лионель Скалони в принципе не стал мелочиться – за 90 минут на поле появились почти все звёзды команды. Китайские болельщики, создавшие солд-аут, точно были в восторге.

Любопытно, что сам Месси не без проблем въехал в страну. Несколько дней назад в соцсетях завирусилось фото Лео на паспортном контроле. Местные проверяющие не хотели пускать игрока в страну. Всё дело в том, что аргентинец не оформил визу. Думая, что сможет попасть в Китай без неё. Его аргумент состоял в том, что он может попасть в Тайвань без визы. И был уверен, что сейчас это одна страна с одними правилами. Забавный момент, учитывая современную геополитику. Но вопрос быстро разрешили – Месси оперативно оформили онлайн-визу, хоть пару часов в зоне ожидания и пришлось провести.

К аэропорту Лео приехали встречать около 20 тысяч китайцев. Сейчас его имя – одно из главных в мировой прессе, ведь совсем недавно аргентинец объявил об уходе из «ПСЖ» и переезде в США. Это спровоцировало дополнительный интерес, но полиция сдержала желающих увидеть кумира. После толпа перекочевала к отелю сборной. Некоторым всё же удалось посмотреть на кумира. Но в целом всё прошло без происшествий. Интересно, что в день матча билеты можно купить за $ 2,5 тысячи и выше. Увидеть вживую игру чемпиона мира хотели очень многие.

Возведение Лео в культ состоялось ещё до матча – организаторы вручили ему трофей, визуально напоминающий Кубок мира. Только шире и больше. Месси с присущей скромностью принял подарок. А потом включил магию.

Лионель Месси Фото: Di Yin/Getty Images

Первый гол он забил уже на второй минуте. Получил мяч перед штрафной и пробил обводящим прямо в угол. Просто красота. Это самый быстрый в его карьере. Теперь он не забивал только на первых минутах.

Грустно, что сразу после аргентинцы выключились. Да, они больше держали мяч, но почти без атак. На девятой минуте Лео снова попытался активизироваться, но пробил в сетку с внешней стороны. А к середине тайма инициативу перехватили австралийцы. Они создали несколько неплохих подходов, один раз мяч даже коснулся штанги. Центр обороны аргентинцев не выглядел надёжно. Но до гола так и не дошло.

Аргентина — Австралия — 2:0 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Интересно, что Лео вышел и на второй тайм. Более того – отыграл весь матч. Хотя обычно в выставочных матчах чётко прописывается количество времени, которое должна провести звезда. Как правило – тайм или 60 минут. Но не в случае с Месси.

После перерыва австралийцы явно подустали, так что Аргентине оставалось спокойно довести игру на победы. Их хватило и на второй гол – не без участия Месси. Он с углового отдал передачу на Де Пауля, тот навесил, и Песселья удвоил преимущество. После Месси ещё показал несколько впечатляющих проходов на радость местной публике, тренеры провели кучу замен, а судья добавил целых пять минут. Болельщики точно остались удовлетворены происходящим.

Аргентина после победы на ЧМ одержала третью победу подряд: вслед за Панамой (2:0) и Кюрасао (7:0) теперь обыграна Австралия. Следующий товарищеский матч Аргентина проведёт с Индонезией в Джакарте. Уже там 90 минут капитан чемпионов мира вряд ли отбегает.