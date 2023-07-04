Михаил Кержаков: нельзя сказать, что «Зенит» не заслужил поражение от «Црвены Звезды»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги игры с «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер (1:2).
«Не скажу, что мы сегодня разочарованы. Мы далеки от наших лучших кондиций. Нельзя сказать, что «Зенит» не заслужил поражение от «Црвены Звезды», но у нас было больше моментов. Не удалось забить. По игре где-то были получше.
Такие турниры важны в плане эмоций. Приятнее играть, когда на трибунах болельщики, нежели на базе без болельщиков. Испытываем больше эмоций, чем от простого тренировочного матча», — передаёт слова Кержакова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня, 4 июля, «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI Премьер. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в сезоне-2022/2023 и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- 4 июля 2023
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