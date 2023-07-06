«Бавария» активирует опцию выкупа защитника «Наполи» Ким Мин Джэ после медосмотра сегодня

«Бавария» активирует опцию выкупа защитника «Наполи» Ким Мин Джэ после медосмотра корейца, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Ким Мин Джэ сегодня завершит вторую часть медицинских тестов, после чего «Бавария» активирует пункт о выкупе из «Наполи». Это последний шаг перед официальным объявлением», — говорится в сообщении.
Отметим, что «Бавария» должна заплатить за корейца € 50 млн. Ранее сообщалось, что Ким Мин Джэ подпишет соглашение с мюнхенцами, рассчитанное до 2028 года. Зарплата футболиста в «Баварии» составит € 12 млн в год.
Южнокорейский защитник стал одним из главных лиц прошедшего сезона в «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл итальянскую Серию А и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла в минувшем сезоне чемпионат Германии. Ким Мин Джэ провёл 35 матчей в Серии А, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- 6 июля 2023
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