«Интер» нашёл замену Шкриньяру в датском «Орхусе»

Клуб датской Суперлиги «Орхус» сообщил, что ведутся переговоры с «Интером» по поводу трансфера немецкого защитника Янна Аурела Биссекка. Соответствующее заявление опубликовал официальный сайт датчан.
В контракте центрального защитника, представлявшего Германию на молодёжном Евро в Грузии и Румынии, есть пункт об отступных – Биссекк может сменить клуб, если за него будут выплачены € 7 млн.
По информации пресс-службы «Орхуса», генеральный директор «Интера» Беппе Маротта уже встречался с представителями игрока, и договор в скором времени будет подписан.
Биссекк начал карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Кёльн». Совершив серию попыток заиграть в аренде в различных клубах Европы, он в итоге попал в «Орхус» в 2021 году. Прошлым летом датчане выкупили права на игрока всего за € 670 тыс. 22-летний футболист забил шесть голов в 68 матчах за клуб, который занял третье место в сезоне-2022/2023 Суперлиги.
Приход Биссекка призван компенсировать потерю Милана Шкриньяра, который покинул «Интер» по истечении срока контракта и присоединился к «Пари Сен-Жермен».
- 3 июля 2023
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