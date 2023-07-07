Дмитрий Сергеев: верю, что с Юраном «Пари НН» займёт место в середине таблицы
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Управляющий партнёр компании PARI Дмитрий Сергеев рассказал о разнице в тренерских подходах Михаила Галактионова и Сергея Юрана.
«Ставка на молодёжь? Юран же не тренер молодёжной сборной, он не знает так хорошо ребят из этой команды, как Галактионов, поэтому с его уходом сменилась и тренерская концепция. У Юрана другое видение футбола, он имеет на это право, ведь в конечном итоге с него будут спрашивать за результат.
На старте нового сезона клуб ждут тяжёлые первые пять туров, тяжелее, чем в прошлом году. Есть риск при недоборе очков на этом отрезке сразу оказаться на нижних местах. Но я верю, что Юран справится и клуб будет как минимум в середине турнирной таблицы», — цитирует Сергеева «РБ Бизнес».
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