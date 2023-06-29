Юран: не радовался вылету «Химок». Жаль болельщиков

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сказал, что в игре с «Сочи» не думал, что может отправить в Первую лигу «Химки» — клуб, с которым он работал в прошлом.
«Почему во втором тайме забили четыре гола? Считаю, мы и в первом смотрелись неплохо. Но ребята были какими-то скованными, зажатыми. Поэтому сказал парням, что им нужно делать всё так же легко и свободно, как у них получается на тренировках. Заметил, что по игровой дисциплине и концентрации у меня к ним вопросов нет. Они меня услышали. Ну и пошло-поехало. Забили четыре, создали ещё немало моментов. То есть тут на первый план вышла психология.
Испытал ли удовлетворение от того, что поквитался с клубом, который отправил меня в отставку? Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперёд. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».
- 29 июня 2023
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