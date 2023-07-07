Footmercato: «ПСЖ» нашёл альтернативу Мбаппе на случай его ухода из клуба

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в качестве замены форварда Килиана Мбаппе, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Footmercato, Дембеле нравится новому главному тренеру парижан Луису Энрике. Кроме того, в контракте 26-летнего француза с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере € 50 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: