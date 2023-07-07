Footmercato: «ПСЖ» нашёл альтернативу Мбаппе на случай его ухода из клуба
Поделиться
«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в качестве замены форварда Килиана Мбаппе, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Footmercato, Дембеле нравится новому главному тренеру парижан Луису Энрике. Кроме того, в контракте 26-летнего француза с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере € 50 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Материалы по теме
Вембаньяма встретился с Мбаппе:
Комментарии
- 7 июля 2023
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:38
-
08:28
-
08:18
-
08:15
-
07:49
-
07:36
-
07:25
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:40
-
04:00
-
03:42
-
02:08
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27
Партнерский контент