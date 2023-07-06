10 главных трансферных новостей дня. Топ-новички «ПСЖ» и две горячие саги в России

Продолжаем следить за летним трансферным окном. Сегодня, 6 июля, новостей о потенциальных и свершившихся переходах было не меньше, а то и больше, чем в предыдущие дни. Главные из них — в нашем свежем дайджесте.

«ПСЖ» представил двух звёздных новичков

Клуб затянул с объявлением о сделках из-за неприятной истории с Кристофом Галтье. Теперь же проблем нет, поэтому Париж активизировался. Накануне было объявлено о расторжении контракта с бывшим главным тренером и назначении нового — Луиса Энрике. А сегодня подъехали и новички.

Первым делом «ПСЖ» объявил о подписании Милана Шкриньяра на пять лет. По окончании прошлого сезона у 28-летнего словацкого защитника истёк контракт с «Интером», но Париж подсуетился и договорился с игроком о переходе ещё зимой. Из-за этого у Шкриньяра даже было недопонимание с миланскими боссами. Теперь это всё позади, и «ПСЖ» сорвал куш — не всегда удаётся заполучить такого футболиста бесплатно.

Второй новичок «ПСЖ» — Марко Асенсио. 27-летнему испанскому полузащитнику надоело выходить на замену в «Реале», поэтому он просто не стал продлевать контракт и укатил в Париж на правах свободного агента. Контракт с Асенсио, который уже выиграл всё, что только можно, рассчитан до 2026 года.

Милан Шкриньяр и Марко Асенсио Фото: Getty Images

«Реал» забрал восходящую звезду, на которую претендовала «Барса»

Теперь официально: Арда Гюлер — игрок Мадрида. 18-летний полузащитник, ранее выступавший за «Фенербахче», подписал контракт до 2029 года. Фабрицио Романо ранее сообщал, что трансфер обойдётся «Реалу» в € 20 млн без учёта бонусов. Также договор подразумевает 20% от перепродажи футболиста в пользу турок.

В «Фенербахче» тем временем негодуют. По информации Mundo Deportivo, клубу не понравилось, что Гюлер выбрал «Реал», а не «Барселону», которая также претендовала на игрока. Всё дело в том, что каталонцы были готовы оставить Арду в Турции ещё на сезон, а к Мадриду полузащитник присоединится уже сейчас.

Лидер «Арсенала» уехал к Хаби Алонсо

Слухи об уходе Гранита Джаки ходили давно, а теперь они официально подтвердились. 30-летний полузащитник сборной Швейцарии перебрался в «Байер», подписав контракт до 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера — € 25 млн.

Джака был одним из ключевых игроков «Арсенала», который в прошлом сезоне неожиданно навязал «Манчестер Сити» борьбу за чемпионство. Но в Лондоне Гранит решил не оставаться. Поговаривали даже, что он испугался конкуренции с новичком команды Декланом Райсом. Но теперь это и неважно. Джаке предстоит познавать футбол Хаби Алонсо, который как раз работает в Леверкузене главным тренером.

Гранит Джака Фото: ФК «Байер 04»

Марио Фернандес вернётся в Россию, но не в ЦСКА?

Главный сюжет дня в российском футболе. ЦСКА долго обсуждал с «Интернасьоналом» возвращение Марио и не хотел платить более € 350 тыс. за переход, но позитивные сигналы всё же были. Даже президент клуба Евгений Гинер в открытую заявлял, что Фернандес в скором времени вернётся в команду.

Но что-то пошло не так. Сегодня журналист Алешандре Прецель сообщил, что Марио близок к переходу в «Зенит». Затем начали всплывать подробности от отечественных инсайдеров, а потом выступил агент футболиста Жорже Машаду. Он заявил, что сам закрыл переговоры с ЦСКА и что Марио ни в чём не виноват. В «Зените» информацию не опровергают, но и не подтверждают. В общем, история максимально запутанная. Зато развязка близка.

Симеоне забрал легенду «Челси»

Про отъезд Сесара Аспиликуэты из Лондона говорили давно, но, как правило, речь шла о другом направлении. Легенду «Челси» ждали в «Барселоне», однако в итоге испанец оказался в Мадриде. Теперь Аспиликуэта будет выступать за «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Контракт с 33-летним защитником сборной Испании рассчитан всего на один сезон, а достался он мадридцам бесплатно.

Сесар Аспиликуэта Фото: ФК «Атлетико»

Азар будет играть с легендами «Барсы» в США?

Казалось, что после расторжения контракта с «Реалом» Эден уже никому не нужен, но нет! Relevo пишет, что «Интер Майами» попытается заманить 32-летнего бельгийца к себе. Это тот самый клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм и в котором теперь будут играть Лео Месси и Серхио Бускетс. А ещё команду тренирует Херардо Мартино. В общем, компания элитная.

Главный вопрос — зарплата Азара. Схема непростая: в МЛС действует потолок зарплат, но из-под него можно выводить ограниченное количество футболистов. В «Интер Майами» больше потолка в $ 1,6 млн получают Джозеф Мартинес, Родольфо Писарро и Месси. Так что Азар либо заменит одного из них, либо согласится на зарплату в пределах ограничений. Решение ещё не принято, но время ещё есть.

Горячее обновление в саге Мбаппе и «Реала»

Когда-нибудь история с переездом Килиана в Мадрид закончится, но это не точно. Журналист Хосеп Педрерол сегодня сообщил, что «Реал» уже подготовил € 200 млн на Мбаппе и просто ждёт момента, когда тот окончательно откажется продлевать контракт с «ПСЖ». Более того, у президента мадридского клуба Флорентино Переса якобы уже есть договорённость с нападающим о переходе следующим летом, но сделка может форсироваться из-за нежелания игрока пролонгировать отношения с Парижем.

При этом Мбаппе невыгодно уходить из «ПСЖ» в этом месяце. Если он останется в команде до конца июля, то получит € 40 млн в качестве части бонуса за лояльность. Боссов Парижа это сильно нервирует, поэтому президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже вовсю выступает с грозными заявлениями, что Килиану нужно определиться с будущим в течение двух недель. В общем, попкорн пока никуда не убираем.

Звезду «Зенита» ждут в Турции

Марио Фернандес, конечно, всех переплюнул, но не забываем и про сагу Вендела. В «Зените» никто не скрывает, что полузащитник хочет уйти в это трансферное окно, однако готовы отпустить его только в случае правильного предложения. Уже проскакивала информация, что Вендел может уехать в Бразилию, но никаких договорённостей пока не было.

А теперь появился апдейт. Fotospor сообщил, что заполучить Вендела хочет «Галатасарай». Турецкий клуб уже связался с 25-летним бразильцем и даже достиг принципиального соглашения с его представителями. Вице-президенту «Галатасарая» Эрдену Тимуру предстоит договариваться с боссами «Зенита».

«Бавария» забирает одного из лучших защитников сезона в Европе

Речь про Ким Мин Джэ — южнокорейского футболиста, поразившего всех в составе чемпионского «Наполи». «Баварию» такой перформанс впечатлил настолько, что клуб решил забрать 26-летнего игрока уже этим летом. По информации Фабрицио Романо, сегодня Ким должен был пройти медосмотр для мюнхенцев. После этого «Бавария» планировала активировать опцию выкупа в € 50 млн. Если ничего не сорвалось, то совсем скоро нам объявят о подписании контракта до 2028 года. Кстати, зарплата Кима ждёт просто королевская — аж € 12 млн за сезон.

Бонуччи снова уйдёт из «Ювентуса»?

Помните, как ненадолго разбогатевший «Милан» забрал Лео из Турина? Бонуччи тогда был на пике, но что-то пошло не так, и вскоре топ-защитник вернулся в «Юве». Сейчас Лео 36 лет, и, как кажется, имело бы смысл ждать предложения только из Саудовской Аравии. Бонуччи действительно понадобился саудовцам, только не тем, о которых вы подумали.

По информации Calciomercato.com, Бонуччи неожиданно понадобился «Ньюкаслу». Боссы английского клуба уже встретились с представителями ветерана и вовсю раздумывают над сделкой. «Ювентус» тем временем готов рассмотреть вариант с продажей своей легенды. Так что ждём развития событий.