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«Спартак» объявил о назначении исполнительного директора, который ранее работал в хоккее

«Спартак» объявил о назначении исполнительного директора, который ранее работал в хоккее
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Московский «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора клуба. 41-летний менеджер перешёл в футбольный «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.

«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, после первого круга чемпионата России сезона-2022/2023 «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков. В первой половине РПЛ команда одержала десять побед (на пять больше, чем в играх второго круга). По итогам всего сезона национального первенства красно-белые финишировали на третьем месте, отстав от чемпиона — «Зенита» — на 16 очков.

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