«Спартак» объявил о назначении исполнительного директора, который ранее работал в хоккее
Поделиться
Московский «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора клуба. 41-летний менеджер перешёл в футбольный «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.
Напомним, после первого круга чемпионата России сезона-2022/2023 «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков. В первой половине РПЛ команда одержала десять побед (на пять больше, чем в играх второго круга). По итогам всего сезона национального первенства красно-белые финишировали на третьем месте, отстав от чемпиона — «Зенита» — на 16 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2023
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:38
-
08:28
-
08:18
-
08:15
-
07:49
-
07:36
-
07:25
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:40
-
04:00
-
03:42
-
02:08
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27
Партнерский контент