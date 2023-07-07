«Спартак» объявил о назначении исполнительного директора, который ранее работал в хоккее

Московский «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора клуба. 41-летний менеджер перешёл в футбольный «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.

«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, после первого круга чемпионата России сезона-2022/2023 «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков. В первой половине РПЛ команда одержала десять побед (на пять больше, чем в играх второго круга). По итогам всего сезона национального первенства красно-белые финишировали на третьем месте, отстав от чемпиона — «Зенита» — на 16 очков.