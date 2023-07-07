Блинд перейдёт в «Жирону» на правах свободного агента — Романо

Экс-защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Дейли Блинд в ближайшее время станет игроком испанской «Жироны», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в пятницу, 7 июля, нидерландец пройдёт медицинское обследование для своего нового клуба. Все условия сделки полностью согласованы сторонами.

Напомним, Блинд перешёл в «Баварию» во время январского трансферного окна. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету нидерландца пять матчей за мюнхенскую команду во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт защитника с баварцами истёк в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Интера» приобрести вратаря «Баварии».