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«Интер» начал переговоры с «Баварией» по трансферу Зоммера

«Интер» начал переговоры с «Баварией» по трансферу Зоммера
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«Интер» начал переговоры по переходу вратаря Яна Зоммера из «Баварии», сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Швейцарский голкипер уже привлекал внимание миланского клуба в январе, но тогда игрок перешёл в мюнхенскую команду из мёнхенгладбахской «Баварии». Сам Зоммер хочет уйти из немецкой команды.

Также «Интер» рассматривает кандидатуру украинского вратаря Анатолия Трубина из «Шахтёра». При этом итальянский клуб может попытаться заполучить обоих голкиперов, если из команды уйдёт Андре Онана, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

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