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Широков: для жизни в России Промесу и без нашего паспорта комфортно

Широков: для жизни в России Промесу и без нашего паспорта комфортно
Квинси Промес
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Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о будущем форварда красно-белых Квинси Промеса, которого суд Амстердама недавно приговорил к полутора годам тюремного заключения.

«Видимо, Промес закончит карьеру в России. Поэтому, думаю, он связывает своё будущее с Россией. У них там в Нидерландах есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было, а причинение вреда здоровью. Он же там кого-то ножиком пырнул.

Если Промес получит российское гражданство, он же всё равно будет считаться легионером в РПЛ, потому что заигран за сборную. А для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно. Безусловно, он важный игрок для «Спартака». В прошлом году он забил 20 голов в чемпионате и ещё пять — в матчах на Кубок», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

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