«Это дружба, братство». Буссабун заступился за Зиеша, приехавшего к Промесу в Россию
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Бывший марокканский нападающий Али Буссабун поддержал соотечественника Хакима Зиеша за решение приехать в Москву к своему другу — нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
«Зиеш летал в Москву к Промесу? Думаю, у каждого есть друг, который в глазах окружающих выглядит не совсем в норме. Но я верю во второй шанс, все совершают ошибки. Промес совершил глупую ошибку, позволив своей агрессии взять верх. Но разве после этого Зиеш должен выбросить дружбу за борт и полностью отгородиться от Квинси?
Для меня непостижимо, что Промес сделал подобное, но это друг Хакима. Тот, с кем он очень близок. Это дружба, братство. Если бы Хаким бросил Промеса, значит, между ними никогда не было дружбы», — приводит слова Буссабуна Voetbalzone.
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