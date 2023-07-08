Сергей Кирьяков: возвращение Бальбуэны — усиление для «Динамо»

Бывший российский нападающий Сергей Кирьяков, ныне тренирующий «Ленинградец», поделился мнением по поводу возвращения 31-летнего защитника Фабиана Бальбуэны в состав московского «Динамо».
«Возвращение Бальбуэны — усиление для «Динамо» к предстоящему сезону. В том году было много вопросов по игре в обороне. Прежде всего здесь стоит задача усилить позицию центрального защитника и стабилизировать игру в обороне.
Болельщики — важная часть для команды, прежде всего для «Динамо», которое сейчас нуждается в поддержке. Но результат делается на футбольном поле. Поэтому фанатам не стоит злиться на Фабиана, мы же не знаем, по каким причинам он покидал клуб. Может быть, из-за СВО, может быть, из-за других моментов. Но команде предстоит новый сезон, надо всем объединиться и понять, как успешно выступить. Все проблемы надо отбросить в сторону ради результата», — приводит слова Кирьякова Metaratings.
Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.
- 8 июля 2023
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