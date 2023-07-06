«Динамо» объявило о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны

Защитник Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение московского «Динамо».
«Фабиан Бальбуэна вернулся в «Динамо»! Защитник бело-голубых прошёл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой. Рады видеть, Генерал», — поприветствовала игрока пресс-служба бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Бальбуэна не смог найти в Бразилии команду, готовую платить его зарплату, а арендное соглашение игрока с «Коринтиансом» истекло 30 июня.
Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.
- 6 июля 2023
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