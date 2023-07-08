«Енисей», «Ростов» и «Краснодар» вышли в четвертьфинал Кубка России среди женщин

«Енисей» (Красноярск), «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Краснодар» стали первыми четвертьфиналистами Кубка России сезона-2023 среди женщин. Матчи этих команд состоялись 7 и 8 июля.

«Енисей» — «Новосибирск» — 6:1;

«Ростов» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0;

«Краснодар» — «Академия футбола» (Тамбов) — 11:0.

Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся 22 и 23 июля. За место в четвертьфинале поспорят «Динамо» и ЦСКА (обе команды — Москва), «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Чертаново», «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва), СШОР Вахитовского района (Казань) — «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, действующим победителем Кубка России является ЦСКА. Красно-синие в финале розыгрыша 2022 года переиграли «Зенит».