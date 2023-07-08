Женская сборная Франции лишилась звёздной футболистки Амандин Анри перед ЧМ-2023

Бывший капитан сборной Франции полузащитница Амандин Анри пропустит женский чемпионат мира — 2023 из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает AP. Национальная федерация футбола заявила, что спортсменка прошла медицинские тесты, которые выявили повреждение мышц голени левой ноги.

На счету Анри 93 матча за сборную Франции, но из-за конфликта с предыдущим главным тренером Коринн Дьякр полузащитница не выступала за национальную команду с ноября 2020 года.

Вместо неё в заявку из 23 футболисток включат защитницу Айссату Тункара. Она была запасным игроком в команде Эрве Ренара и продолжала тренироваться со сборной, отправившись вместе с ней на этой неделе в Ирландию на товарищеский матч.

Чемпионат мира, организованный совместно Австралией и Новой Зеландией, стартует 20 июля. Сборная Франции отправится в Австралию в ближайшую субботу.