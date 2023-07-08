«Милан» может подписать Тареми из «Порту» вместо Мораты

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми стал объектом интереса «Милана». Итальянский клуб рассматривает игрока в качестве альтернативного варианта форварду «Атлетико Мадрид» Альваро Морате, сообщает Football Italia.

По информации источника, ранее Мората был одним из основных кандидатов для усиления нападения «россонери». Однако высокая стоимость игрока, а также зарплата игрока делает его слишком дорогой опция для «Милана». Теперь итальянский клуб больше рассчитывает на подписание 30-летнего иранского форварда, чей контракт с «Порту» истекает в конце июня 2024 года, что поможет снизить цену на игрока. Единственная проблема трансфера – Тареми является игроком из стран, не входящих в ЕС, и у «Милана» остался только один слот в составе.

В сезоне-2022/2023 на счету Мехди 33 матча за «Порту» в национальном чемпионате, в которых он отметился 22 голами и 8 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.