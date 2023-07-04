«Милан» находится в постоянном контакте с Альваро Моратой

«Милан» серьезно заинтересован в 30-летнем нападающем «Атлетико Мадрид» Альваро Морате. Итальянский клуб рассматривает испанского форварда в качестве приоритетного подписания этим летом в линию атаки, потому что они считают, что он является идеальным игроком по характеристикам и опыту для развития игры Стефано Пиоли, сообщает Relevo.

По информации источника, последние недели уже велись переговоры по трансферу игрока. Хуанма Лопес — агент игрока — говорил об этом напрямую с «Миланом» в течение всей недели.

«Милан» хочет Морату, и Мората открыт для подписания контракта с «Миланом», но есть небольшой камень преткновения, связанный с зарплатой испанского нападающего. Мората только что продлил контракт еще на два года с «Атлетико» в размере € 5 млн за сезон — его предыдущий контракт истекает в 2024 году — но в следующем году он продолжит зарплату как по предыдущему соглашению, то есть € 6,5 млн. «Милан» не сможет удовлетворить такие условия.

В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Мората забивает за «Атлетико» после красивейшей обводки

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