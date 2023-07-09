Полузащитник «Ростова» перешёл в «Волгарь»

Астраханский «Волгарь» на своём официальном сайте сообщил о приходе в команду 23-летнего полузащитника Кирилла Фольмера. Права на хавбека с 2021 года принадлежали «Ростову», но с января 2023-го он выступал на правах аренды за «Балтику», вместе с которой стал серебряным призёром Первой лиги.

Фольмер является выпускником академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Полузащитник провёл 37 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Уфу», «Ростов» и «Ахмат». В Первой лиге Фольмер провёл 26 игр за «Спартак-2» и «Балтику», забив в сумме три гола. Также на его счету пять встреч и один гол за «Уфу-2» во Второй лиге и восемь матчей и один гол в Кубке России за разные клубы.

«Волгарь» занял в прошлом сезоне 12 место в Первой лиге. Новый сезон турнира стартует 16 июля.