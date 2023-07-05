«Ростов» отправил в аренду Мухина, Котина и Турищева

Футбольный клуб «Ростов» объявил, что нападающий Максим Турищев и защитники Александр Мухин и Никита Котин отправились в другие клубы на правах аренды.

Турищев присоединился к «Родине» до конца сезона-2023/2024, а Котин на год уехал в ярославский «Шинник». Мухин присоединился к «Волгарю», срок аренды Александра не указан.

Прошлый сезон «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

Мухин сезон-2022/2023 провёл в «Уфе», приняв участие в 13 матча в рамках Первой лиги и отметившись одним забитым мячом. Котин играл за «Сокол» во Второй лиге, на его счету 27 матчей и два гола.

21-летний Турищев минувшую кампанию провёл в «Торпедо», он сыграл 25 матчей за автозаводцев в РПЛ и сделал две результативные передачи.