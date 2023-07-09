Состав «Сочи» пополнил 18-летний вратарь из «Зенита»

Голкипер Александр Дёгтев стал игроком «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«В апреле Сане исполнилось 18 лет, а теперь он подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом «Сочи».

Рады видеть в команде! Желаем успехов и развития», — написано в заявлении «Сочи».

Ранее Дёгтев находился в структуре санкт-петербургского «Зенита».

«Сочи» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков после 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит», заработавший 70 очков.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Сочи» встретится с калининградской «Балтикой». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 23 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.