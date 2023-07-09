«Зенит» сыграет товарищеский матч с петербургским «Динамо»
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Санкт-петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Динамо СПб». Об этом сообщается в телеграм-канале сине-бело-голубых.
Встреча между санкт-петербургскими командами пройдёт 10 июля в 17:00 по местному времени. Место проведения матча – стадион «Газпром Арена». Встреча пройдёт без зрителей. «Зенит» проведёт прямую трансляцию матча на своём YouTube-канале.
«Динамо» (Санкт-Петербург) выступает во Второй лиге и в прошедшем сезоне набрало 32 очка и заняло второе место в подгруппе В.
«Зенит» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял первое место, выиграв очередное чемпионство. Напомним, следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках Кубка PARI Премьер с «Фенербахче» 9 июля на «Газпром Арене».
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