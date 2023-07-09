Эрнандес — о трансфере в «ПСЖ»: я перешёл в амбициозный клуб. Хочу выиграть много трофеев

Защитник Лукас Эрнандес поделился эмоциями после перехода в «ПСЖ» из «Баварии».
«Я давно мечтал о подобном трансфере, и вот это свершилось. Безусловно, это особенный день для меня, я очень рад.
«ПСЖ» — амбициозный клуб, который всегда нацелен на трофеи. Эта команда хочет добиться больших успехов. Я хочу стать частью семьи и завоевать множество трофеев. Обещаю, что приложу максимум усилий для достижения целей.
Да, мне ещё многому нужно научиться в силу возраста. Но больше всего меня мотивируют трофеи. Я играю ради побед и хочу выиграть с «ПСЖ» всё», — приводит слова Эрнандеса пресс-служба парижского клуба.
Напомним, «ПСЖ» заплатил за трансфер Эрнандеса около € 50 млн. Защитник выступал за «Баварию» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на счету игрока 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
- 9 июля 2023
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