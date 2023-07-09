27-летний защитник сборной Франции Лукас Эрнандес официально стал игроком «ПСЖ». Он перешёл во французский клуб из «Баварии», контракт подписан до 2028 года.
Эрнандес выступал за мюнхенцев с 2019-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн.
В сезоне-2022/2023 Лукас принял участие в 11 матчах «Баварии», в которых отметился одним забитым голом. Эрнандес получил травму крестообразной связки колена в матче Франции в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии (4:1) и пропустил всю оставшуюся часть сезона.
Эрнандес является победителем чемпионата мира — 2018 и Лиги наций УЕФА-2020/2021; на клубном уровне он выигрывал Лигу чемпионов сезона-2019/2020 с «Баварией» и Лигу Европы сезона-2017/2018 с мадридским «Атлетико».
- 9 июля 2023
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