«Ростов» разгромил «Факел» в контрольном матче
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Состоялся контрольный матч, в котором встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Игра проходила на «Ростов Арене» в формате два тайма по 60 минут и была проведена в закрытом режиме по просьбе воронежской команды. Итоговый счёт – 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Голами в матче отметились Алексей Миронов, Николай Комличенко и Максим Осипенко, реализовавший пенальти на 113-й минуте.
«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 турах. «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
09 июля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Миронов – 44' 2:0 Комличенко – 97' 3:0 Осипенко – 113'
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