«Ростов» разгромил «Факел» в контрольном матче

Состоялся контрольный матч, в котором встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Игра проходила на «Ростов Арене» в формате два тайма по 60 минут и была проведена в закрытом режиме по просьбе воронежской команды. Итоговый счёт – 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Голами в матче отметились Алексей Миронов, Николай Комличенко и Максим Осипенко, реализовавший пенальти на 113-й минуте.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 турах. «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.