Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» разгромил «Факел» в контрольном матче

«Ростов» разгромил «Факел» в контрольном матче
Комментарии

Состоялся контрольный матч, в котором встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Игра проходила на «Ростов Арене» в формате два тайма по 60 минут и была проведена в закрытом режиме по просьбе воронежской команды. Итоговый счёт – 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Голами в матче отметились Алексей Миронов, Николай Комличенко и Максим Осипенко, реализовавший пенальти на 113-й минуте.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 турах. «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
09 июля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Миронов – 44'   2:0 Комличенко – 97'   3:0 Осипенко – 113'
Материалы по теме
Фото
«Факел» презентовал новую форму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023