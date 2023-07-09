«Зенит» — «Фенербахче»: видеообзор матча Кубка PARI Премьер

Завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В основное время матча команды не смогли поразить ворота, победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.

Свои попытки с 11-метровой отметки у петербуржцев смогли реализовать Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Голкипер Михаил Кержаков при этом отразил два удара соперников.

Для «Зенита» эта игра стала уже третьей на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые одолели азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча была первой на турнире.

На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.