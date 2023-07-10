Курбан Бердыев: хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-Лиге

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев рассказал, почему решил возглавить команду. О назначении Бердыева на пост наставника «Динамо» было объявлено вчера, 9 июля.

«Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба и республики в целом. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьёзный проект.

Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-Лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного.

Можно ли назвать цейтнотом нынешнюю ситуацию с назначением на пост за неделю до старта сезона? Определённые трудности есть, безусловно. Есть удовлетворенность функциональным состоянием игроков «Динамо». Что касается тактических перестроений, взаимодействия, я думаю, со временем наладим», — приводит слова Бердыева пресс-служба махачкалинского клуба.