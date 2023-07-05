Шамиль Газизов назначен генеральным директором махачкалинского «Динамо»

Известный спортивный менеджер Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора махачкалинского «Динамо».
«Газизов хорошо известен в российском футбольном сообществе. На протяжении семи лет – с июля 2012-го – он руководил футбольным клубом «Уфа», который при нём проделал путь из второго дивизиона в Российскую Премьер-лигу, а также пробился в Лигу Европы по итогам одного из сезонов.
Газизов также в 2020-м на протяжении полугода занимал должность генерального директора московского «Спартака», после чего вернулся в «Уфу».
Приветствуем Шамиля Камиловича в махачкалинском «Динамо» и желаем успехов на новом посту!» — поприветствовала Газизова пресс-служба махачкалинского клуба.
Также сообщается, что предшественник Газизова на посту генерального директора Шихабудин Микаилов продолжит работу в клубе в качестве его заместителя.
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