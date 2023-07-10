Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершился четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором национальная команда Гватемалы встречалась с Ямайкой. Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой сборной Ямайки со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 51-й минуте забил Амари'и Белл.

В полуфинале турнира сборная Ямайки встретится с национальной командой Мексики. Матч состоится 13 июля.

Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. После 1989 года, когда победителем стала Коста-Рика, никто не выигрывал данное соревнование, кроме США и Мексики.

Рекордсменом по количеству побед на турнире является национальная команда Мексики, которая брала трофей 11 раз.