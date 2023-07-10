Курбан Бердыев высказался о Первой лиге

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался о возможных изменениях в команде и о Первой лиге. О назначении Бердыева на пост наставника «Динамо» было объявлено вчера, 9 июля.

«Насколько хорошо знаю команду? Сказать, что я ее хорошо знаю, было бы неправдой. Я смотрел тренировки и игру в Минводах с «Ахматом», и команда на меня произвела хорошее впечатление.

Стоит ли ждать каких-то масштабных кадровых изменений? На этот вопрос мне сложно ответить, потому что только приступил к работе. Наверное, какие-то изменения будут, они планируются. Но насколько они будут реализованы, покажет время.

Насколько хорошо знаю нынешнюю Первую лигу, представляю ли расклад сил? Нет, честно говоря, Первую лигу вообще не представляю. Несколько матчей смотрел в прошлом сезоне, видел контрольные игры в это межсезонье. По сборам тяжело судить о командах, но, тем не менее, видно, что клубы Премьер-Лиги испытывают серьёзное сопротивление.

Думаю, что претендентов на выход в Премьер-Лигу в этом сезоне будет намного больше, чем в прошлом. Что радует. Потому что конкуренция всегда способствует росту – и команд, и игроков», — приводит слова Бердыева пресс-служба махачкалинского клуба.