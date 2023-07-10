Ренан: не удивлюсь, что Фернандес забьёт ЦСКА в Суперкубке, если сможет сыграть за «Зенит»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан поделился мнением о потенциальном новичке сине-бело-голубых Марио Фернандесе, а также отметил, что, если тот сможет сыграть за петербуржцев в матче за Суперкубок России с ЦСКА, то сможет отметиться в этой встрече забитым мячом.

«Марио — замечательный спортсмен, большой профессионал. Если он придёт в «Зенит», будет здорово. Это человек, прекрасно знающий российский футбол, полностью к нему адаптированный. Такие люди приходят только на усиление.

В Бразилии очень часто бывает так, что игроки переходят из одного клуба в другой и в первом же матче отправляют мяч в сетку своей бывшей команды. Если случится, что Марио придёт и сможет сыграть за нас в Казани, то совершенно не удивлюсь, что забьёт именно он и тем самым поможет выиграть трофей», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».

«Зенит» и ЦСКА сыграют за Суперкубок в Казани 15 июля. По информации СМИ, Фернандес сегодня, 10 июля, вылетит из Бразилии, чтобы подписать контракт с петербургской командой.