Семак: зачем «Зениту» Марио Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам Месси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналиста, для чего его команде понадобился трансфер защитника Марио Фернандеса.
«Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Месси или Криштиану. Фернандеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.
- 9 июля 2023
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