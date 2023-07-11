Йерри Мина подтвердил, что может продолжить карьеру во Франции

28-летний защитник сборной Колумбии Йерри Мина, ранее выступавший за «Барселону», подтвердил, что у него есть возможность продолжить карьеру во Франции.
«Мы анализируем предложения. Франция, Италия и Англия — это лиги, из которых со мной связывались.
Ближе ли Франция? Это очень сильный вариант, но я спокоен, я не спешу принимать решение», — приводит слова Мины колумбийское издание Semana.
Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересованы клубы Лиги 1 «Лилль» и «Ланс».
Напомним, этим летом истёк контракт защитника с «Эвертоном», соглашение продлено не было, и сейчас Мина находится в статусе свободного агента.
В июньском товарищеском матче со сборной Германии (2:0) защитник впервые с января 2022 года вышел на поле в футболке сборной Колумбии.
- 11 июля 2023
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