Йерри Мина подтвердил, что может продолжить карьеру во Франции

28-летний защитник сборной Колумбии Йерри Мина, ранее выступавший за «Барселону», подтвердил, что у него есть возможность продолжить карьеру во Франции.

«Мы анализируем предложения. Франция, Италия и Англия — это лиги, из которых со мной связывались.

Ближе ли Франция? Это очень сильный вариант, но я спокоен, я не спешу принимать решение», — приводит слова Мины колумбийское издание Semana.

Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересованы клубы Лиги 1 «Лилль» и «Ланс».

Напомним, этим летом истёк контракт защитника с «Эвертоном», соглашение продлено не было, и сейчас Мина находится в статусе свободного агента.

В июньском товарищеском матче со сборной Германии (2:0) защитник впервые с января 2022 года вышел на поле в футболке сборной Колумбии.