Эшли Янг в ближайшее время станет игроком «Эвертона» — Романо

Полузащитник Эшли Янг станет футболистом «Эвертона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, о переходе 38-летнего игрока в стан «ирисок» будет объявлено в ближайшее время. «Эвертон» подпишет Янга на правах свободного агента. В ближайшие сутки футболист пройдёт медицинское обследование.

В сезоне-2022/2023 на счету Янга 32 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с бирмингемским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Ранее сообщалось о договорённости между «Астон Виллой» и «Вильярреалом» по трансферу защитника Пау Торреса.