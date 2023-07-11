Источник: Мохеби прошёл медосмотр в «Ростове» и завтра подпишет контракт с клубом

Иранский вингер португальской «Санта-Клары» Мохаммад Мохеби успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ростов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 24-летний футболист подпишет контракт с российским клубом уже завтра, 12 июля. Срок соглашения Мохеби с «Ростовом» составит три года. Тогда же о переходе иранца будет объявлено официально.

В прошлом сезоне Мохеби играл в Иране, выступая в составе «Эстегляля» на правах аренды. В 34 матчах во всех турнирах вингер отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Санта-Клару», клуб из второго по статусу дивизиона чемпионата Португалии, Мохеби сыграл 18 матчей, отметившись тремя голами.