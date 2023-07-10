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Агент Хаджикадунича: Деннис воспользовался правилом ФИФА из-за требований «Ростова»

Агент Хаджикадунича: Деннис воспользовался правилом ФИФА из-за требований «Ростова»
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Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича, прокомментировал ситуацию его клиента с приостановкой контракта с «Ростовом».

«Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у «Ростова», базируется в Англии. «Ростов» хотел получить за Денниса € 5–6 млн. Я с большим уважением отношусь к боссам клуба – они произвели на меня впечатление профессионалов и хороших управленцев. Но, на мой взгляд, они запрашивали за Хаджикадунича больше, чем за него могли предложить на рынке… По этой причине нам и пришлось воспользоваться опцией ФИФА. Другого выбора не было», — приводит слова Фаура Metaratings.

25-летний Хаджикадунич выступал за «Ростов» с 2018 по 2022 год. Фаур заявил, что в клубе считают, что у игрока по-прежнему есть с ними действующий контракт.

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