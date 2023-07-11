Артём Ребров: я предложил «Спартаку» Никиту Баженова, и всё сложилось

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, как устроил бывшего нападающего красно-белых Никиту Баженова в клуб.

«В октябре пришёл спортивный директор Пол Эшуорт. Он поговорил с тренером, Абаскаль объяснил ему, зачем я нужен на скамейке. Эшуорт всё понял и нашёл мне позицию в спортивном блоке на стыке основы и молодёжки/академии.

Дальше Эшуорт говорит: «Я хочу человека, который будет отвечать за арендованных игроков. Есть идеи, кто бы им мог стать?»

Я ответил, что знаю. И предложил Никиту Баженова. Сразу аргументировал, почему советую его. Во-первых, нужен был именно футбольный человек, у которого есть контакты и которому в футбольном мире будут доверять. Выпускник какой-нибудь престижной школы менеджмента здесь не подошёл бы. Надо общаться с тренерами, с клубами, с игроками, понимать психологию футболистов, а это лучше делать, когда у тебя есть карьера. И ещё лучше, когда есть 100+ матчей за «Спартак».

Во-вторых, многие ветераны в медиа любят поливать «Спартак», а Никита всегда был корректен и объективен. Если плохо, то плохо, если хорошо, то хорошо. В общем, его образ играл в плюс.

В-третьих, при первом же общении Никита очень вовлёкся, заинтересовался, ему очень близка менеджерская история, тренером он быть не хочет. В общем, всё сложилось», — приводит слова Реброва Sports.ru.