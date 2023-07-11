Хулиан Альварес не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес останется в «Манчестер Сити» на предстоящий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, окружение 23-летнего игрока не рассматривает какие-либо варианты с арендой в это летнее трансферное окно, это также касается и трансфера. Помимо этого, руководство «Манчестер Сити» очень довольно игроком и не собирается отпускать его этим летом. «Горожане» продлили контракт с аргентинским форвардом.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.