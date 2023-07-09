«Манчестер Сити» проведёт новый раунд переговоров по Йошко Гвардиолу

«Манчестер Сити» вновь попробует подписать хорватского защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, проведя новый раунд переговоров с немецким клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в новом раунде «горожане» намерены значительно продвинуться к полноценному трансферу 22-летнего футболиста. Ожидается, что переговоры между клубами пройдут уже на следующей неделе. Напомним, первоначальное предложение «Манчестер Сити» в размере € 75 млн плюс бонусы было отклонено. «Быки» хотят за Гвардиола минимум € 100 млн.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Гвардиол провёл 30 матчей, забил один гол и не отдал результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
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