Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра – Романо

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич станет игроком «Милана» уже завтра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, у футболиста завтра, 12 июля, запланировано медицинское обследование и подписание контракта с итальянским клубом. После этого «Милан» объявит о трансфере официально.
В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее в своей профессиональной карьере Пулишич играл за «Боруссию» (Дортмунд), в составе которой он стал победителем Кубка Германии. С «Челси» 24-летний хавбек выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- 11 июля 2023
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