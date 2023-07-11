Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра – Романо

Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра – Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич станет игроком «Милана» уже завтра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, у футболиста завтра, 12 июля, запланировано медицинское обследование и подписание контракта с итальянским клубом. После этого «Милан» объявит о трансфере официально.

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее в своей профессиональной карьере Пулишич играл за «Боруссию» (Дортмунд), в составе которой он стал победителем Кубка Германии. С «Челси» 24-летний хавбек выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
«Милан» подписал Кристиана Пулишича — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023