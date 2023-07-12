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Агент Бонгонда — о новичке «Спартака»: Тео — самая дорогая продажа в истории «Кадиса»

Агент Бонгонда — о новичке «Спартака»: Тео — самая дорогая продажа в истории «Кадиса»
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Агент Зухайр Эссикал, представляющий интересы нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, прокомментировал переход конголезского футболиста в московскую команду из «Кадиса».

«Подписано! Тео Бонгонда стал новым игроком «Спартака». Это самая дорогая продажа в истории «Кадиса». Желаю тебе успехов в твоём новом начинании», — написал Эссикал в соцсетях.

Ранее самой дорогой продажей в истории «Кадиса» был трансфер защитника Ману Вальехо в «Валенсию» за € 5,5 млн в сезоне-2019/2020. За Бонгонда, по сообщениям СМИ, испанский клуб выручил € 7 млн. Тео подписал со «Спартаком» контракт на три года.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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